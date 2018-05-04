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Активисты "ОУН" будут патрулировать улицы Киева на 9 мая

Активисты "ОУН" будут патрулировать улицы Киева на 9 мая
18:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Активисты добровольческого движения "ОУН" 9 мая будут патрулировать улицы Киева с "целью предотвращения акции "Бессмертный полк".

Согласно поданной в Киевскую городскую государственную администрацию заявке, они намерены делать это с 9:00 до 21:00 на улицах Лаврской, Грушевского, Мазепы, на территории Музея Второй мировой войны, возле станции метро "Арсенальная" и памятнику Ватутину в Мариинском парке.

Также на 9 мая заявлено шествие под названием "Никто не забыт, ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство" с возложением цветов, которое будет проводиться Киевской городской организацией ветеранов Украины от станции метро "Арсенальная" до Парка Славы. Акция заявлена с 9:30 до 12:00.

Кроме того, 9 мая с 11:00 до 16:00 киевская городская партия "Видродження" проведет свое мероприятие в Парке Славы.

Еще на 9 мая запланированы праздничные мероприятия, флэшмобы, конкурсы, "выставка Музея Революции Достоинства", выступление духовых оркестров в Парке Славы, на улицах Мазепы, Лаврской, Хрещатике (от Городецкого и Хмельницкого до Майдана Независимости), организуемые общественной организацией "Развитие ради будущего" и ее партнерами.

Эта же организация 8 мая на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне начнет мероприятия под общим названием "Первая минута мира".

8 мая свое шествие по улице Мазепы в Парк Славы проведет также партия "Социалисты" с 13:00 до 15:00.

Кроме того, телеканал "Интер" на 8-9 мая подал заявку на съемки мероприятий, посвященных памяти "борцов с нацизмом во время Второй мировой войны" возле метро "Арсенальная" и в Парке Славы.

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Новости Украины, 9 мая, Активисты, Киев, ОУН.
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