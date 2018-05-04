ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан

В Государственной пограничной службе Украины считают, что ответственность за задержание российской ФСБ рыболовецкого судна неподалеку от аннексированного Крыма несет его капитан, вероятно, пренебрегший рисками быть задержанным.

"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку, оно имело необходимые разрешения - но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или 12-мильной морской зоны. То есть, судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", - сказал помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"То есть судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно. Скорее всего, капитан судна принял такое решение и отправился туда, где, по их мнению, будет лучше отлов, и пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами страны-оккупанта", - заявил О.Слободян.

Пограничники Украины, по его словам, продолжают изучать обстоятельства задержания. Пока детальной информации о нем нет ввиду отсутствия официальных контактов с российскими пограничниками, работающими в аннексированном Крыму. В то же время О.Слободян прогнозирует, что украинских рыбаков на территории полуострова могут привлечь к административной ответственности "за нарушение границы РФ".

Как сообщалось, в пятницу стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.