В Киеве горел Труханов остров

Сегодня в 14:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании травяного настила и деревьев в Южной части Труханова острова.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, на месте спасатели установили в горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники. "В 16:22 пожар на площади около 500 кв. м был локализован, а в 17:30 - ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС. Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине в течение 4-5 мая.

Как сообщалось, В г. Белая Церковь Киевской области произошел пожар в складских помещениях, пострадало 4 человека.