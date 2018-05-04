РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС

Делегация Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске отказалась предоставить гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персоналу станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", - заявила Олифер.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал ДФС, были ранены пятеро сотрудников компании.

18 апреля в компании заявили о приостановке работы ДФС, в результате чего было прекращено водоснабжение Авдеевки и нескольких других населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения. 22 апреля водоснабжение было восстановлено.

25 апреля боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

По состоянию на 28 апреля российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на ДФС.

Как известно, Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой "серой зоне", время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.