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В СБУ прояснили ситуацию по освобождению Лусварги

В СБУ пообещали разобраться
21:29 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Рафаэля Лусварги забрали в СБУ, где идентифицируют личность и проведут следственные действия.

Собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Рафаэля Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в сети Facebook.

"В связи с большим общественным интересом Служба разъясняет ситуацию с гражданином Бразилии Рафаэлем Маркусом Лусварги... СБ Украины отмечает, что собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции. Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества (освобождение - ред.), базируется исключительно на процедурных моментах. Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Украины", - сообщили в СБУ.

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В спецслужбе добавили, что во время проведения следствия гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. В СБУ напомнили, что Лусварги был задержан сотрудниками СБУ в октябре 2016 года в результате проведения специальной операции СБУ.

В отношении указанного лица следователями СБ Украины осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг" террористической организации "ДНР". Лусварги был задействован, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Во время проведения следствия гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. 25.01.2017 гражданин Бразилии Р. Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года ему была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил указанное производство в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу и к исключительным полномочиям которого относится вопрос о мере пресечения.

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Новости Украины, Киев, Националисты, Правый сектор, Рафаэль Лусварги, СБУ.
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