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Кличко рассказал о причине отключения горячей воды в Киеве
Новости Украины: В Украине впервые теплоэнергетический комплекс переходит от коммерческой структуры в управление муниципалитета.
Отсутствие горячей воды в Киеве связано с проведением гидравлических испытаний.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной власти.
"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. В Киеве одна из наибольших в Европе протяженность теплосетей. И, чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, мы вынуждены проводить гидравлические испытания, с этим и связано отсутствие горячей воды", - сказал Кличко.
Мэр напомнил, что в этом году завершается соглашение между Киевом и компанией "Киевэнерго" и столичная власть возвращает объекты теплоснабжения в управление и под контроль гор.ода
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