Кличко рассказал о причине отключения горячей воды в Киеве

Отсутствие горячей воды в Киеве связано с проведением гидравлических испытаний.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной власти.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. В Киеве одна из наибольших в Европе протяженность теплосетей. И, чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, мы вынуждены проводить гидравлические испытания, с этим и связано отсутствие горячей воды", - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что в этом году завершается соглашение между Киевом и компанией "Киевэнерго" и столичная власть возвращает объекты теплоснабжения в управление и под контроль гор.ода