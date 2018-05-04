Генштаб ВСУ отрицает "взрывное уничтожение" боеприпасов в Балаклее

Уничтожение поврежденных боеприпасов на технических территориях арсенала вблизи Балаклеи, где 3 мая пожар вызвал детонацию боеприпасов, в этом году взрывным способом не проводилось.

Об этом в пятницу сказал начальник Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Кравчук, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В 2018 году уничтожение взрывным способом боеприпасов не проводили, потому что не предоставили местные органы самоуправления согласования на проведение уничтожения на военном полигоне в районе села Борщовка", - сообщил Кравчук.

Он напомнил, что ранее уничтожение взрывоопасных предметов, которые были изъяты с административных и технических территорий арсенала, с территорий по периметру воинской части и из жилых районов города Балаклея после чрезвычайного происшествия 23 марта 2017 года, военные саперы, по согласованию местных органов самоуправления, осуществляли на территории военного полигона в районе села Борщовка в песчаном карьере с соблюдением необходимых требований безопасности.

Всего группами разминирования в 2017 году было поднято, обезврежено и транспортировано в места временного хранения свыше 344 тисячи взрывоопасных предметов. Это позволило в 2017 году очистить от взрывоопасных предметов свыше 70 процентов территории арсенала.

"Уже в 2018 году группами разминирования было очищено 5 га технической территории, разминировано, поднято и обезврежено или транспортировано в места временного хранения боеприпасов 8715 взрывоопасных предметов. Ориентировочный срок завершения работ по разминированию оставшейся технической территории - до конца этого года", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что с 28 декабря 2017 года, в связи с заморозками и снегопадами, процесс разминирования технических территорий Балаклеи был приостановлен по соображениям безопасности. Работы по очистке технической территории арсенала были возобновлены с апреля 2018 года, к их проведению были привлечены 12 групп разминирования и 18 единиц техники, еще 5 групп и 10 единиц техники находятся в резерве.