Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
Представлен тизер 47-го кинофестиваля "Молодость" (Видео)
X

Генштаб ВСУ отрицает "взрывное уничтожение" боеприпасов в Балаклее

Балаклея
23:07 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Николай Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг уничтожения боеприпасов взрывным путем.

Уничтожение поврежденных боеприпасов на технических территориях арсенала вблизи Балаклеи, где 3 мая пожар вызвал детонацию боеприпасов, в этом году взрывным способом не проводилось.

Об этом в пятницу сказал начальник Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Кравчук, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В 2018 году уничтожение взрывным способом боеприпасов не проводили, потому что не предоставили местные органы самоуправления согласования на проведение уничтожения на военном полигоне в районе села Борщовка", - сообщил Кравчук.

Он напомнил, что ранее уничтожение взрывоопасных предметов, которые были изъяты с административных и технических территорий арсенала, с территорий по периметру воинской части и из жилых районов города Балаклея после чрезвычайного происшествия 23 марта 2017 года, военные саперы, по согласованию местных органов самоуправления, осуществляли на территории военного полигона в районе села Борщовка в песчаном карьере с соблюдением необходимых требований безопасности.

Всего группами разминирования в 2017 году было поднято, обезврежено и транспортировано в места временного хранения свыше 344 тисячи взрывоопасных предметов. Это позволило в 2017 году очистить от взрывоопасных предметов свыше 70 процентов территории арсенала.

"Уже в 2018 году группами разминирования было очищено 5 га технической территории, разминировано, поднято и обезврежено или транспортировано в места временного хранения боеприпасов 8715 взрывоопасных предметов. Ориентировочный срок завершения работ по разминированию оставшейся технической территории - до конца этого года", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что с 28 декабря 2017 года, в связи с заморозками и снегопадами, процесс разминирования технических территорий Балаклеи был приостановлен по соображениям безопасности. Работы по очистке технической территории арсенала были возобновлены с апреля 2018 года, к их проведению были привлечены 12 групп разминирования и 18 единиц техники, еще 5 групп и 10 единиц техники находятся в резерве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Балаклея, ВСУ, Николай Кравчук, Новости Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Активисты "ОУН" будут патрулировать улицы Киева на 9 мая Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков В Киеве националисты поймали бразильского боевика "ДНР"

Последние новости

Определен лучший футболист ответных полуфиналов Лиги Европы Юнкер вступился за Карла Маркса Смех да и только: вот почему женщины живут дольше мужчин
Сегодня читают
01 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
02 Киев направил ноту протеста России
03 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
04 Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018
05 Швеция - Беларусь: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости сегодня
00:26 Биатлон. Мякяряйнен еще не приняла решения о продолжении карьеры
00:24 Уникальные кадры того, как космонавты пьют кофе в невесомости (Фото)
00:22 Администрация и профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" создали примирительную комиссию
00:03 Красота заброшенных зданий, от которой перехватывает дух (Фото)
00:01 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Врачи назвали главные симптомы чрезмерного употребления жидкости
Добавить комментарий
0