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СМИ: В Киеве прогремел взрыв, есть погибшие

В Киеве на Куреневке прогремел взрыв
02:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

В Киеве на Куреневке прогремел взрыв, предположительно гранаты, погиб человек, сообщает "Громадське".

"В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб", – говорится в сообщении на сайте портала в ночь на субботу.

Уточняется также, что взрыв произошел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

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Новости Украины, Взрыв, Киев, Новости Украины, Происшествия, Украина.
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