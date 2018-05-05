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СМИ: В Киеве прогремел взрыв, есть погибшие
02:30 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.
В Киеве на Куреневке прогремел взрыв, предположительно гранаты, погиб человек, сообщает "Громадське".
"В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб", – говорится в сообщении на сайте портала в ночь на субботу.
Уточняется также, что взрыв произошел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
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