СМИ: В Киеве прогремел взрыв, есть погибшие

В Киеве на Куреневке прогремел взрыв, предположительно гранаты, погиб человек, сообщает "Громадське".

"В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб", – говорится в сообщении на сайте портала в ночь на субботу.

Уточняется также, что взрыв произошел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.