В Мелитополе школьники во время перемены подорвали дерево

В Мелитополе (Запорожская обл.) прогремел взрыв в Парке Железнодорожников - трое подростков взорвали дерево, заложив в его дупло самодельное взрывное устройство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, в пятницу около 12.30 в мелитопольском Парке Железнодорожников, расположенном на ул. Чайковского, прогремел взрыв, в результате которого упало дерево.

Следствием установлено, что взрыв в парке устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения, во время перемены в своем учебном заведении.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" - отмечают в полиции.

В результате взрыва пострадавших нет. В отношении родителей правонарушителей составлены административные протоколы по признакам ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Согласно квалификации данной статьи, в случае, если несовершеннолетние, совершившие действие имеющие признаки преступления, достигли возраста наступления уголовной ответственности, для их родителей предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.