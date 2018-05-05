Мининфраструктуры поручило Николаевскому облавтодору срочно начать ремонт дорог

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил до вечера 5 мая организовать процесс ремонта автодорог в Николаевской области, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"До завтрашнего вечера я жду график дорожных работ по Николаевской области на этот год, а также план его выполнения. Меня не интересует, как область и дорожные службы организуют процесс - меня интересует результат. Руководство области будет отчитываться мне ежедневно об объеме работ, который был выполнен за день", - заявил В.Омелян в пятницу в ходе совещания по проблемным вопросам ремонта дорог в Николаевской области.

Министр также пригрозил соответствующими кадровыми решениями на уровне области, если поручение министерства не будет выполнено вовремя.