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Мининфраструктуры поручило Николаевскому облавтодору срочно начать ремонт дорог

Мининфраструктуры
07:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: PHL

Новости Украины: В Николаеве в ближайшем будущем начнется масштабный ремонт дорог.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил до вечера 5 мая организовать процесс ремонта автодорог в Николаевской области, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"До завтрашнего вечера я жду график дорожных работ по Николаевской области на этот год, а также план его выполнения. Меня не интересует, как область и дорожные службы организуют процесс - меня интересует результат. Руководство области будет отчитываться мне ежедневно об объеме работ, который был выполнен за день", - заявил В.Омелян в пятницу в ходе совещания по проблемным вопросам ремонта дорог в Николаевской области.

Министр также пригрозил соответствующими кадровыми решениями на уровне области, если поручение министерства не будет выполнено вовремя.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Мининфраструктуры, Николаев, Новости Украины, Украина.
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