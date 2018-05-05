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ООС: Боевики обстреляли жилые дома Зайцевого

Обстрелы
08:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования накануне вечером обстреляли из артиллерии жилые дома в Зайцево, снаряды повредили жилье мирных жителей.

В течение минувших суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-террористические войска снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево Донецкой области. Об этом сообщается в сводке за сутки об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 мая.

"Российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права вечером, около 20 часов, снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево. Снаряды 122-мм пушек оккупантов повредили жилье мирных жителей. В Зайцево направили спасателей и восстановительные бригады," - информируют в штабе ООС.

Боевые действия в минувшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка, противник 5 раз применял запрещенное вооружение. Активная оборона подразделений объединенных сил помешала реализации планов врага, который понес потери.

По данным разведки, российско-террористические войска за минувшие сутки потеряли 3 человека погибшими и 3 ранеными.

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Во время боевых действий трое наших военнослужащих ранены. Их эвакуировали в госпиталь, жизни угрозы нет. По состоянию на 7.00 утра 5 мая потерь нет.

Более подробная информация о ситуации в районе проведения ООС будет обнародована во время брифинга представителя Объединенных сил.

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Новости Украины, ВСУ, Зайцево, НВФ, Обстрелы, ООС, Ситуация на Донбассе.
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