"Киевзеленстрой" сообщил, куда таинственно исчезли скамейки с Крещатика

Скамейки с центральной улицы Киева - Крещатика - забрали, чтобы их отремонтировать и покрасить. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

Там отметили, что часть лавок еще вчера вернули на место. Все остальные обещают вернуть до вторника.

"А мы знаем, куда исчезли скамейки с Крещатика! Друзья, лавочки с улицы Крещатик забрали специалисты КП СЗН Шевченковского района, чтобы покрасить, починить и улучшить их эстетический вид!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью с четверга на пятницу 4 мая на центральной улице Киева исчезли все скамейки.