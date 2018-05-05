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"Киевзеленстрой" сообщил, куда таинственно исчезли скамейки с Крещатика
Новости Украины: В "Киевзеленстрое" сообщили, что скамейки, таинственно исчезнувшие с улицы Крещатик, забрали на ремонт и покраску.
Скамейки с центральной улицы Киева - Крещатика - забрали, чтобы их отремонтировать и покрасить. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".
Там отметили, что часть лавок еще вчера вернули на место. Все остальные обещают вернуть до вторника.
"А мы знаем, куда исчезли скамейки с Крещатика! Друзья, лавочки с улицы Крещатик забрали специалисты КП СЗН Шевченковского района, чтобы покрасить, починить и улучшить их эстетический вид!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, ночью с четверга на пятницу 4 мая на центральной улице Киева исчезли все скамейки.
Telegraf.com.ua