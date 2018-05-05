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Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово", людей эвакуировали

Обстрелы по КПВВ "Гнутово"
11:00 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово", где на тот момент находилось много гражданских лиц, их эвакуировали, повреждены автомобили, люди не пострадали.

Боевики в Донбассе обстреляли КПВВ "Гнутово" на Мариупольском направлении. Обстрелы состоялись сегодня, 5 мая, около 9:00 и 10:00 утра. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"На КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуированы в укрытия. В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас, работу КПВВ приостановлено, с целью обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия временно введен режим "красный".

Напомним, в Донецкой области 4 мая боевики обстреляли автомобиль, в котором находились волонтеры, среди которых был священник.

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Как сообщалось, за прошедшие сутки, 5 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Боевые действия прошедшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. Боевики 5 раз применили артиллерию и минометы.

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Новости Украины, Боевики, КПВВ "Гнутово", Обстрелы, Повреждены автомобили, Эвакуация людей.
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