Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово", людей эвакуировали

Боевики в Донбассе обстреляли КПВВ "Гнутово" на Мариупольском направлении. Обстрелы состоялись сегодня, 5 мая, около 9:00 и 10:00 утра. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"На КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуированы в укрытия. В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас, работу КПВВ приостановлено, с целью обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия временно введен режим "красный".

Напомним, в Донецкой области 4 мая боевики обстреляли автомобиль, в котором находились волонтеры, среди которых был священник.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 5 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Боевые действия прошедшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. Боевики 5 раз применили артиллерию и минометы.