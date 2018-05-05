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Футбольным фанатам предложили дешевое место для проживания в Киеве: на вокзале

"Укрзализныця"
13:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Как отметил Евгений Кравцов, Центральный вокзал — это практически центр города, кроме того, там удобная транспортная развязка.

"Укрзализныця" предложила футбольным фанатам более бюджетный вариант проживания в Киеве в период Лиги чемпионов. Болельщики могут поселиться в комнатах отдыха на Центральном вокзале. Об этом сообщил Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! "Укрзализныця" не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. И предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены — от 230 до 750 гривен (от 8 до 25 евро) за место", - написал Кравцов.

Гости столицы смогут оплатить свои временные жилища наличными или картами, кроме того, на вокзале готовы принять гостей с домашними любимцами.

Также, по словам Кравцова, компания уже разрабатывает графики движения для дополнительных поездов из городов, где есть региональные аэропорты.

Как сообщалось ранее, цены на номера в отелях в Киеве на период Лиги чемпионов поднялись в десятки и даже сотни раз.

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Новости Украины, Евгений Кравцов, Лига Чемпионов, Укрзализныця, Центральный вокзал.
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