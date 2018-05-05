Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика и передали его СБУ

Украинские военнослужащие в ходе рейда на Донбассе взяли в плен боевика незаконных вооруженных формирований и передали его сотрудникам Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск. Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Потерь среди личного состава подразделения нет. Военнослужащих, участвовавших в рейде, командование Объединенных сил представит к Отмечается, что наградам.

Напомним, вчера представители националистических организаций задержали бразильца Рафаэля Маркуса Лусваргхи, который воевал на стороне боевиков "ДНР" и отвели в Службу безопасности.