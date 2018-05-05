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Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика и передали его СБУ

Сотрудник СБУ
14:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинские военнослужащие взяли в плен боевика во время рейда и передали его сотрудникам Службы безопасности Украины.

Украинские военнослужащие в ходе рейда на Донбассе взяли в плен боевика незаконных вооруженных формирований и передали его сотрудникам Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск. Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Потерь среди личного состава подразделения нет. Военнослужащих, участвовавших в рейде, командование Объединенных сил представит к Отмечается, что наградам.

Напомним, вчера представители националистических организаций задержали бразильца Рафаэля Маркуса Лусваргхи, который воевал на стороне боевиков "ДНР" и отвели в Службу безопасности.

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Новости Украины, Боевик НВФ, Донбасс, ООС, Плен, СБУ.
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