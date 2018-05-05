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Львов празднует свое 762-летие

Львов
15:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В пятницу во Львове стартовали мероприятия в рамках празднования Дня города, которые продлятся до 6 мая включительно.

Сегодня состоялась торжественная сессия Львовского горсовета и проходит театрализированное шествие центральной частью города

На сцене, установленной на площади Рынок, состоится концерт оркестра INSO-Lviv, а возле театра Курбаса пройдет концерт по произведениям композитора Богдана Веселовского.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, организаторы запланировали сделать праздник музыкальным – на протяжении трех дней на улицах и площадях города будут выступать оркестры и музыкальные коллективы.

 В частности, сегодня оркестр "Львовские фанфары" выступит с концертом в международном аэропорту им.Данилы Галицкого.

5 мая состоится торжественное заседание Львовского горсовета, во время которого отметят лучших горожан, а после этого по центру города пройдет торжественное шествие, которое закончится театрализированной передачей ключей от Львова. Организаторы ожидают, что в шествии примут участие около 1,5 тысяч человек.

Кроме того, львовян и гостей города приглашают на пикники в парке возле ЛНУ имени Ивана Франко и на барбекю-фест во дворе дворца Потоцких, а также на фестиваль пива и винила в "Фестрипаблик" по улице Старознесенской.

"Нарушений общественного порядка на данный момент не зафиксировано", - рассказала начальник отдел Светлана Добровольская.

6 мая в 15.00 запланирована экуменическая молитва за город и его жителей.

Полная программа мероприятий доступна на сайте Львовского горсовета.

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Новости Украины, День города, День Львова, Львов, Львовские фанфары, Львовский горсовет.
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