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ООС: На Мариупольском направлении были ликвидированы вражеские снайперы

ООС: На Мариупольском направлении были ликвидированы вражеские снайпера
16:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По словам представителя штаба ООС, на протяжении прошлых суток, 4 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Подразделения Объединенных сил провели контрснайперские мероприятия по выявлению и обезвреживанию вражеских снайперов в районе Тарамчука на Мариупольском направлении, после чего снайперские обстрелы позиций ООС прекратились.

Об этом заявил во время брифинга представитель штаба Объединенных сил Александр Петрук.

"В районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении подразделениями Объединенных сил проведены контрснайперские мероприятия по выявлению и обезвреживанию вражеских снайперов. После принятых мер снайперские обстрелы наших позиций прекратились", - сказал он.

Боевые действия в минувшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районах населенных пунктов Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка боевики 5 раз применили запрещенное вооружение. За текущие сутки зафиксированы обстрелы из минометов 120-го калибра и танка по позициям ООС.

"Умелыми действиями наших подразделений активность врага локализована", - отметил Петрук.

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Новости Украины, Александр Петрук, Мариупольское направление, ООС, Тарамчук.
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