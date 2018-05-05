На концерт Сокиры Перуна в Киеве пришли посетители с нацистской аттрибутикой

Полиция г. Киева начала уголовное производство по факту использования нацистской символики посетителями одного из ночных клубов. Об этом сообщает 112 со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в городе Киеве.

"Во время мониторинга информационных страниц работники полиции обнаружили материал, в котором корреспондент рассказывал о нарушении законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и флагами со свастикой", – сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.

Проводятся следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности.

Согласно сообщениям интернет-ресурсов, речь идет о посетителях концерта украинской группы "Сокира Перуна", который прошел в одном из клубов столицы.