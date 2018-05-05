Смерть солдата-контрактника на полигоне: стала известна причина

Полиция Черниговской области начала уголовное производство по факту гибели военнослужащего военной службы по контракту на полигоне в смт Гончаровское Черниговской области.

Как сообщила в субботу пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, накануне, 4 мая, около 17:00 военный механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника - военнослужащего своей же военной части, 1996 года рождения. В результате наезда последний погиб на месте.

Медицинский работник провел неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

"Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что оба военнослужащих остались после проведения бригадных тактических учений вблизи тактического поля общевойскового полигона с целью проведения ремонта двух боевых машин пехоты. Грубо нарушая Уставы Вооруженных сил Украины, перед проведением ремонтных работ оба контрактника приобрели в ближайшем поселке алкогольные напитки, которые и приняли на месте трагедии. Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия его на буксир. Однако он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Согласно акту медицинского освидетельствования от 04.05.2018, проведенного представителями отделения Военной службы правопорядка, состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составляет 0,44 промилле.

По факту гибели военнослужащего 4 мая 2018 года Черниговским районным отделением полиции зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.415 (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Как сообщалось, 4 мая 72-я Отдельная механизированная бригада им.Черных Запорожцев сообщила, что во время проведения учений на одном из полигонов Черниговской области, вследствие нарушения мер безопасности получил травмы, не совместимые с жизнью, военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А.