В районе проведения ООС обнаружены новые экземпляры российского вооружения

Сотрудники военной контрразведки СБУ привлеченные к проведению операции Объединенных сил обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из схрона, который был оборудован вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель". Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ. В заброшенном здании в поселке Камышное на Луганщине оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50", - говорится в сообщении.

Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины как доказательства российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.