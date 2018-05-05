Князев назначил главу полиции Луганской области
Новости Украины: Полицию Луганской области возглавил Сергей Колесник.
Новым начальником полиции Луганской области назначен Сергей Колесник вместо Сергея Комиссарова, который возглавил полицию Запорожской области.
Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, глава Нацполиции Украины Сергей Князев в субботу представил С.Колесника личному составу областной полиции.
"По согласованию с министром внутренних дел я представлю вам нового руководителя полиции Луганской области - бывшего заместителя начальника полиции Донетчины полковника полиции Сергея Колесника. По приказу главы Национальной полиции Украины он приступил к исполнению обязанностей со вчерашнего дня", - сказал С.Князев.
Как сообщили в Нацполиции, полковник С.Колесник 17 лет работал уголовном розыске, от оперуполномоченного до заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Кировоградской области.
В 2014 году он возглавил криминальную милицию Мариуполя. В 2015 году был назначен на должность начальника местной милиции, а через несколько месяцев стал заместителем начальника - начальником криминальной полиции Донецкой области.
С.Колесник также нес службу в "горячих точках", в том числе Широкино и Авдеевке, и лично возглавлял все оперативно-розыскные операции.
В 2017 году президент Украины Петр Порошенко наградил его знаком отличия "За безупречную службу".