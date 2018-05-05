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Смертельное ДТП в Кривом Роге: названа причина смерти главного подозреваемого

Место ДТП
20:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 1tv.kr.ua

Новости Украины: Установлено предварительную причину смерти водителя, подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге.

Водитель легкового автомобиля Mazda, которого подозревали в совершении ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге, умер от полиорганной недостаточности. Об этом сообщили в Юго-восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, передает "Радио Свобода".

В ведомстве добавили, что это – предварительный диагноз. Окончательную причину установят эксперты. В Минюсте подтвердили, что подозреваемый умер в следственном изоляторе. Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу. В областном управлении полиции отметили, что уголовное производство по факту ДТП остается открытым, а досудебное расследование продолжается.

В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТПЧитать полностью

Сейчас в больнице Кривого Рога остается восемь пострадавших в ДТП 17 апреля, один из них — в крайне тяжелом состоянии. 2 мая жителя Кривого Рога Александра Волкова, которого следствие считает виновным в нарушении ПДД, что привело к гибели 11 пассажиров маршрутки, перевели в следственный изолятор. В ночь на 29 апреля выросло количество жертв ДТП, произошедшего 17 апреля, скончался еще один пассажир маршрутки.

Ранее в больнице скончался 58-летний мужчина, который пострадал в результате ДТП, произошедшего 17 апреля. В Кривом Роге утром 17 апреля столкнулись маршрутка, автомобиль Mazda и автобус, перевозивший рабочих. По официальным данным, в результате столкновения погибли восемь человек, еще 15 получили ранения и получили травмы.

Впоследствии стало известно о девятого погибшего в результате ДТП в Кривом Роге: пострадавший мужчина скончался в больнице.

18 апреля водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения. Мужчину задержали сразу после ДТП, но утром 18 апреля из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в одну из больниц Кривого Рога, где он находится под конвоем.

Большинство пострадавших и погибших в результате ДТП — работники завода "Арселормиттал Кривой Рог". 20 апреля суд в Днепре решил взять под стражу водителя Mazda.

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Новости Украины, Авария, ДТП, ДТП в Кривом Роге, Кривой Рог.
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