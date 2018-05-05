На Донбассе обнаружен российский огнемет "Шмель"

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины, задействованные в проведении Операции Объединенных сил (ООС), обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Из тайника, который был оборудован неподалёку от поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель". Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летательный аппарат, который находится на вооружении подразделений ВС РФ", - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что в заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

Согласно заключению экспертов, указанные средства поражения на вооружении украинских военных не находятся, подчеркнули в Службе.

"Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч.2 и ч.3 ст.258, ч.2 ст.147, ч.2 ст.437, ч.1 и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - добавили в СБУ.