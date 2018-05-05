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В Донецкой области запустят две новые электрички

Расписание согласуют с ВСУ
22:41 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
Фото: 112.ua

Новости Украины: "Укрзализныця" с июня запустит две электрички для жителей Донецкой области.

"Укрзализныця" летом запустит два электропоезда для жителей Донецкой обл. по согласованию с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Планируется, что электрички будут курсировать между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью. Графики движения предварительно будут согласованы с ВСУ.

"Этот регион Украины нуждается в полноценном пригородном железнодорожном сообщении, на этом настаивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Поэтому с конца мая - начала июня на замену старым вагонам запускаем два отремонтированных пригородных поезда в шестивагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок", - заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Укрзализныця" продолжает развивать железнодорожное сообщение региона с другими областными центрами, в частности продолжается модернизация участка Камыш-Заря – Волноваха. После ее завершения железнодорожники уже в этом году смогут сократить время движения пассажирских поездов в этом направлении.

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Новости Украины, Донбасс, Донецкая область, Укрзализныця, Электричка.
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