В Киеве такси попало в смертельное ДТП

В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из компаний такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на dtp.kiv.ua.

По данным портала, водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал перестраиваться на разворот и попал под удар автомобиля Skoda Octavia.

В результате такси "вылетело" на зеленую зону и перевернулось несколько раз.

"Один человек погиб, пятеро пострадали. В срочном порядке были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, скорая помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе-феврале текущего года в Украине жертвами дорожно-транспортных происшествий, случившихся с участием общественного транспорта, стали 34 человека.

Ранее отмечалось, что в январе в Украине произошло более 10 тыс. ДТП, на дорогах страны погибли 193 человека.