На Борщаговке на обувном складе ликвидирован пожар, без пострадавших

В Киеве спасатели ликвидировали масштабный пожар на обувном складе на ул.С.Сосниных (Борщаговка), в результате пожара никто не пострадал, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В производственном здании фабрики спортивной обуви на ул.Семьи Сосниных, 3, что в Святошинском районе столицы, возник пожар",– говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГСЧС в Фейсбуке, пожарники установили, что "на 3 этаже 4-этажного производственного здания размером 15х70х20 м в производственном швейном цехе по изготовлению обуви произошло возгорание мебели и производственного оборудования".

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м. в 20:24.

Отмечается, что во время тушения пожара из здания эвакуировали двоих рабочих швейного цеха.

К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Погибших и травмированных нет.