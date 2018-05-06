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На Борщаговке на обувном складе ликвидирован пожар, без пострадавших

ГСЧС
01:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Пожарным удалось ликвидировать возгорание на обувном складе на Борщаговке.

В Киеве спасатели ликвидировали масштабный пожар на обувном складе на ул.С.Сосниных (Борщаговка), в результате пожара никто не пострадал, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В производственном здании фабрики спортивной обуви на ул.Семьи Сосниных, 3, что в Святошинском районе столицы, возник пожар",– говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГСЧС в Фейсбуке, пожарники установили, что "на 3 этаже 4-этажного производственного здания размером 15х70х20 м в производственном швейном цехе по изготовлению обуви произошло возгорание мебели и производственного оборудования".

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м. в 20:24.

Отмечается, что во время тушения пожара из здания эвакуировали двоих рабочих швейного цеха.

К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Погибших и травмированных нет.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Происшествия, Украина.
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