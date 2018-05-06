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На Житомирщине на взятке задержали подполковника полиции

Взятка
02:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вячеслав Печененко прокомментировал задержание пойманного на взятке заместителя начальника отдела полиции на Житомирщине.

В Коростене Житомирской области правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции в ранге подполковника, который требовал 9 тыс. грн взятки.

Об этом 4 мая сообщил на своей странице в социальной сети Facebook начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«Сегодня вечером в Коростене работники Житомирского управления ДВБ НПУ и УСБУ в области задержали одного из заместителей начальника местного отдела полиции за вымогательство и получение взятки в сумме 9 тысяч гривен. Позор и стыдоба – дослужиться до подполковника, чтобы заниматься поборничеством с предпринимателей», - написал Печененко.

Он добавил, что процесс очищения полиции запущен и набирает обороты. По словам Печененка, правоохранителям известны факты коррупции, и все они со временем будут разоблачены, а сами взяточники – задержаны.

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Новости Украины, Взятки, Вячеслав Печененко, Новости Украины, Полиция, Происшествия, Украина.
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