Кличко: В Киеве будет установлен памятник богатырю Илье Муромцу

В одноименном парке "Муромец" в Киеве на протяжении ближайших нескольких месяцев установят памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Newsone".

"В ближайшие несколько месяцев мы с большим удовольствием откроем одну из изюминок Киева. И мы надеемся, что памятник Илье Муромцу станет магнитом этого прекрасного обновленного парка ", - сказал В.Кличко.

Он напомнил, что прототипом И.Муромца станет современный богатырь Василий Вирастюк. "Я уже видел небольшую копию в мастерской скульптора Владимира Журавля. Очень красивый будет памятник. И этот парк станет еще одним привлекательным местом для киевлян и туристов, для тех, кто интересуется историей нашего старинного города", - добавил мэр.

"По преданию, этот богатырь родился под Черниговом. Служил князю Владимиру, охранял город Киев, похоронен он в Киево-Печерской лавре. Одно могу сказать – это наш богатырь, это наша история", –подчеркнул В.Кличко.

Он напомнил, что на острове, где обустроят парк "Муромец", действительно, когда-то была сторожевая застава и место дислокации жены князя Владимира.