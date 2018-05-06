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В Киеве установят 13 мемориальных досок выдающимся деятелям

Здание КГГА
08:19 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Киевская городская госадминистрация назвала перечень мемориальных досок выдающимся политическим и общественным деятелям, которые установят в Киеве.

В память о выдающихся политических, военных, общественных деятелях, писателях, поэтах, академиках НАН Украины и ученых в Киеве установят 13 мемориальных досок.

Их перечень утвержден распоряжением Киевской горгосадминистрации, сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, мемориальные доски обустроят в честь:

  • дипломата, политического и военного деятеля Константина Ипсиланти (фасад дома по ул.Ивана Мазепы, 6); 
  • ликвидатора Чернобыльской катастрофы, многолетнего руководителя пожарной охраны Украины, генерал-майора внутренней службы Филиппа Десятникова (фасад здания по ул.Круглоуниверситетской, 20/1); 
  • академика НАН Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины Сергея Волкова (фасад дома ул.Крещатик,15); 
  • выдающегося общественного деятеля, благотворителя и предпринимателя Григория Гладынюка (фасад здания ул.Богдана Хмельницкого, 8/16); 
  • Андрея Кузьменко, который погиб во время проведения спецоперации в Киеве (фасад здания по ул.Митрополита Андрея Шептицкого, 5-А); 
  • народной артистки Украины Элеоноры Пирадовой и поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюка (фасад дома по ул.Пушкинской, 2-4/7);
  •  выдающегося украинского ученого, государственного и общественного деятеля, академика Ивана Зязюна (фасад дома по ул.Максима Берлинского, 9);
  •  выдающегося украинского астронома, член-корреспондента НАН Украины, многолетнего директора Киевского планетария Клима Чурюмова (фасад здания на ул.Большой Васильковской, 57/3); 
  • выдающегося ученого, профессора, доктора медицинских наук Николая Сергиенко (фасад дома на ул.Академика Янгеля, 4); выдающегося тренера и работника физической культуры и спорта Феодоры Кочергиной (фасад здания на бул. Вацлава Гавела, 46); 
  • в честь театрального режиссера, актера и педагога, публициста и театроведа, писателя и поэта Владимира Оглоблина (фасад дома на ул.Большой Васильковской,114); 
  • в честь выдающегося украинского писателя Анатолия Димарова (фасад дома ул.Михаила Омеляновича-Павленко, 3)", - говорится в сообщении.

Кроме того, мемориальную доску установят по случаю 100-летия Национальной скаутской организации Украины "Пласт" (фасад здания по ул. Владимирской, 42).

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Новости Украины, Выдающиеся деятели, КГГА, Мемориальные доски, Появятся в Киеве.
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