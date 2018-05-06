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Взрыв под Киевом: мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Полицейский
09:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Под Киевом у мужчины в руках взорвалось неизвестное устройство, его в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти доставили в больницу.

В субботу около 23 часов возле озера в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Киевской области.

В результате взрыва потерпевшего в возрасте 25-30 лет, в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники Киево-Святошенский отдела полиции, специалисты-эксперты, взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего, свидетелей трагического события.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудовых расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, около часа ночи 5 мая на Подоле в Киеве в результате взрыва гранаты погиб один человек. С места происшествия изъяли остатки гранаты.

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Новости Украины, Взрыв, Киевская область, Неизвестное устройство, Петропавловская Борщаговка, Потерпевший.
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