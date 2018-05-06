Жемчужина Закарпатья: зацвела Долина нарциссов (Видео)

Цветение Долины нарциссов в урочище Киреши, на окраине закарпатского Хуста, почти достигло своего пика. Как сообщается на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook, каждый желающий еще успеет увидеть это естественное чудо своими глазами в эти выходные, 5-6 мая. По информации, которую разместила в Facebook закарпатская журналистка Алла Хаятова, в бутонах - треть цветов Долины нарциссов. Поэтому туристы еще имеют возможность полюбоваться этой жемчужиной Закарпатья. Период цветения закарпатских нарциссов зависит от погоды. В этом году он задержался из-за мартовских холодов, а обычно первые цветы распускаются в начале майских праздников.Цена посещения Долины нарциссов во время цветения составляет для взрослых 25 грн, студентов - 20 грн, школьников - 15 грн. За каждое сорванное растение грозит штраф - 49 гривень.Напомним, что заповедный массив «Долина нарциссов» входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Это крупнейший в Центральной Европе ареал нарцисса узколистного, который внесен в Красную книгу Украины. Площадь Долины – 256,5 га. Заповедный массив расположен в 4 километрах к востоку от города Хуст Закарпатской области.