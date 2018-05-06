Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В Украине в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и. Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7:00 воскресенья на территории воинской части в г.Балаклея (Харьковской обл.) продолжается тление сухой травы, взрывов боеприпасов не наблюдается.