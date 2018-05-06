Пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка в Румынию

Украинские пограничники предотвратили незаконный вывоз ребенка в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За прошедшие сутки в пункт пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, прибыла гражданка Украины вместе с ребенком 2009 года рождения. Женщина, как сопровождающее лицо, предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную Генконсульством Украины в Милане", - говорится в сообщении.

По данному факту в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Женщину с ребенком передали правоохранительным органам, подчеркнули в пограничной службе.