Пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка в Румынию
Новости Украины: Украинка хотела вывезти ребенка за границу по поддельным документам.
Украинские пограничники предотвратили незаконный вывоз ребенка в Румынию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"За прошедшие сутки в пункт пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, прибыла гражданка Украины вместе с ребенком 2009 года рождения. Женщина, как сопровождающее лицо, предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную Генконсульством Украины в Милане", - говорится в сообщении.
По данному факту в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Женщину с ребенком передали правоохранительным органам, подчеркнули в пограничной службе.