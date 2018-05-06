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Под Одессой горел 16-этажный отель

Пожар
16:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В курортном поселке в Одесской области горел 16-этажный отель, который находился на реконструкции.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области горел находящийся на реконструкции 16-этажный отель, расположенный в курортной зоне.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, 5 мая около 22.00 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в отеле "Южный" в пгт Сергеевка, расположенном на Черноморском побережье.

По прибытию на место происшествия спасателями обнаружено возгорание мусора и старых вещей на 10-м и 11-м этажах 16-этажного строения.

"Наблюдался пожар - открытым пламенем двумя очагами общей площадью 150 кв. м. Отель недействующий с 2002 года, находится на реконструкции. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи", - сообщили в главке.

Примерно в 23.00 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 7 единиц основной и специальной пожарной техники и 28 чел. личного состава.

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Новости Украины, Белгород-Днестровский, ГСЧС, Одесская область, Пожар, Происшествие.
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