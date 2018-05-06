Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
Новости: Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди
Грозы и ветер: Украину накроют дожди
Новости: Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Новости: Научные гипотезы, которые оказались ошибочными
Научные гипотезы, которые оказались ошибочными
X

Под Киевом водитель снес столб: без света осталось целое село

Водитель врезался в электрический столб
17:31 Сегодня Телеграф
Фото: dtp.kiev.ua.

Новости Украины: Под Киевом водитель врезался в бетонный столб с электрическими проводами и снес часть забора частного дома.

На Киевщине в селе Петропавловская Борщаговка водитель в нетрезвом состоянии сбил электроопору и обесточил населенный пункт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяное ДТП под Киевом на Петропавловской Борщаговке: водитель сбил столб, оставил без электричества целый населенный пункт", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на улице Чкалова, 97. "Оставив при этом населённый пункт без электричества, проломав забор частного сектора и скрывшись с места происшествия в неизвестном направлении", - отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Петропавловская Борщаговка, Происшествие, Электричество.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Кернес требует от полиции взять под охрану монументы и братские могилы Суд вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе Порошенко поздравил жителей Ивано-Франковска с Днем города

Последние новости

Смех до слез: вечерние анекдоты 6 мая Появилась приятная новость для владельцев флагмана Honor 8 Свитолина сыграет против Наварро во 2-м раунде турнира в Мадриде
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
18:22 Столица туманов: прогулка по уникальному китайскому мегаполису (Фото)
18:11 Под Северодонецком горят пять гектаров леса
18:07 Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити
18:07 Специалисты рассказали, какие продукты нельзя употреблять вместе с чаем
17:42 Вот как выглядели звезды во время выхода их первого музыкального альбома
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
ГСЧС предупреждает о высокой пожарной опасности
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0