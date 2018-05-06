Под Киевом водитель снес столб: без света осталось целое село

На Киевщине в селе Петропавловская Борщаговка водитель в нетрезвом состоянии сбил электроопору и обесточил населенный пункт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяное ДТП под Киевом на Петропавловской Борщаговке: водитель сбил столб, оставил без электричества целый населенный пункт", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на улице Чкалова, 97. "Оставив при этом населённый пункт без электричества, проломав забор частного сектора и скрывшись с места происшествия в неизвестном направлении", - отмечается в сообщении.