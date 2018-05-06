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В Одессе мошенники звонили в больницы и требовали деньги
18:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Неизвестные звонили в медучреждения Одессы и требовали мзду от имени прокуратуры.

Прокуратура Одесской области начала расследование по факту мошеннических действий неустановленных лиц.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, мошенники звонили от имени руководства прокуратуры области в медицинские учреждения и требовали вознаграждение.

"За эти средства дельцы предлагали помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений Закона в деятельности медучреждений.

Сейчас правоохранительные органы работают над установлением местонахождения преступников и прекращением незаконной деятельности", - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве призвали сообщать о подобных звонках.

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Новости Украины, Одесса, Полиция, Происшествие, Прокуратура.
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