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В Одессе мошенники звонили в больницы и требовали деньги
18:42 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Неизвестные звонили в медучреждения Одессы и требовали мзду от имени прокуратуры.
Прокуратура Одесской области начала расследование по факту мошеннических действий неустановленных лиц.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, мошенники звонили от имени руководства прокуратуры области в медицинские учреждения и требовали вознаграждение.
"За эти средства дельцы предлагали помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений Закона в деятельности медучреждений.
Сейчас правоохранительные органы работают над установлением местонахождения преступников и прекращением незаконной деятельности", - отметили в прокуратуре.
Также в ведомстве призвали сообщать о подобных звонках.
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