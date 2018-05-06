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Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
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Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме

ЛЭП
19:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Луганской области 11 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за сбоя в энергосистеме.

В Луганской области из-за сбоя в энергосистеме без электроснабжения остались жители 11 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

”Сегодня, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области без электроэнергии были 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области. Так, по оперативной информации, полностью без света были 4 населенных пункта, еще 7 - обесточены частично. Без питания - 31 подстанция”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что анализ предыдущих аварийных отключений позволяет сделать некоторые выводы.

”Часто аварийные отключения обусловлены не только неблагоприятными погодными условиями, но и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года”, - говорится в сообщении.

Энергетики также предупредили, что, если не принять меры, это приведет не только к локальным обесточиваниям, но и к масштабному блэкауту и краху энергосистемы Луганской области, со всеми последствиями.

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Новости Украины, Блекаут, Луганская область, Электроснабжение, энергосистема.
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