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На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены

ООС
20:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Один боец ВСУ погиб, двое ранены при подрыве на фугасе боевиков на Донеччине.

В Донецкой области один военнослужащий механизированного батальона ВСУ погиб, двое получили ранения при подрыве неизвестного взрывного устройства заложенного боевиками, сообщают в пресс-центре штаба Объединенных сил.

"Сегодня, 6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому боевиками ДРГ был открыт огонь. После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены.

Подразделения ООС приведены в полную боевую готовность.

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