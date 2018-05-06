Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста

В Мариуполе экологи активизируют работу с населением для объединения усилий с целью защиты окружающей среды и возможном проведении акций протеста на фоне периодического ухудшения экологической ситуации в последнее время.

"На фоне периодического ухудшения экологической ситуации в последнее время и призывам к объединению и возможным акциям протеста, решил сделать ГуглФорму для сбора контактов неравнодушных и активных мариупольцев! Заполняйте форму, делитесь ею с друзьями и посмотрим сколько нас, таких неравнодушных, кому реально болит ситуация с выбросами и экологией!", - сообщил на своей странице в Facebook председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин.

По его словам, это первый шаг, который позволит определить численность активистов и даст возможность оперативной связи в случае каких-то акций или слушаний.

В подготовленной опроснике, ссылка на который имеется на странице М.Бородина, поясняется, что "этой формой экологический актив Мариуполя собирает контакты всех неравнодушных к ситуации с выбросами предприятий-загрязнителей" в городе, на случай проведения экологических акций или мероприятий.

Как сообщалось, М.Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

В середине апреля текущего года в Мариуполе экологи добились выведения в ремонт конвертера №2 на "Азовстали" "Метинвеста" для снижения загрязнения окружающей среды. За несколько дней до этого председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии указывал на резкое ухудшение экологической обстановки в связи с выбросами на "Азовстали".

При этом председатель экокомиссии подчеркивал, что жителей города волнует вопрос, какие выбросы будут после краткосрочного ремонта. "Понятно, что полностью исключить не глобальные выбросы во время загрузки в конвертер будет невозможно до момента полноценной модернизации 19-20-го годов. Но такого ада, как в последнее время, быть не должно. Пускай ремонтируют, меняют поставщика сырья, что угодно - это их внутренние проблемы. Но таких выбросов, как были с утра, быть больше не должно! Ждем окончания ремонта и наблюдаем, как поменяется ситуация", - резюмировал тогда эколог, проиллюстрировав свои слова видео с клубами дыма над метпредприятием.

Ранее М.Бородин на своей странице в Facebook предупредил представителей группы "Метинвест", что загрязнение атмосферы Мариуполя меткомбинатами может привести к масштабным экологическим протестам по примеру 2012 года.