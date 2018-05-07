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Грымчак: Жители оккупированного Донбасса испытывают нехватку еды.

Юрий Гримчак
00:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам чиновника, значительная часть людей не может получить необходимый набор продуктов.

На оккупированной территории Донбасса местные жители испытывают нехватку еды.

Об этом в интервью сайту "Апостроф" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, ООН решила свернуть помощь продуктами питания для жителей ОРДЛО из-за недостатка финансов. Об этом сказал координатор гуманитарных программ ООН в Украине Нил Уокер.

"Это еще не голод, но для нормального функционирования человеку нужны овощи, фрукты, мясо, рыба и так далее. Сегодня значительная часть людей на оккупированной территории не может получить этот необходимый для нормального функционирования организма набор продуктов", - подчеркнул Гримчак.

Он добавил, что ситуация с продуктами питания на оккупированной территории все еще остается сложной.

Ранее сообщалось, что Украина получит 2 миллиона евро от Италии для гуманитарной помощи населению Украины, которое пострадало в результате конфликта на Донбассе.

Гуманитарная помощь будет разделена на три части. 500 тыс. евро поступят Всемирной продовольственной программе (WFP) для доставки пищевых продуктов и предметов первой необходимости.

Еще 500 тыс. евро получит ЮНИСЕФ на финансирование образовательных программ по минной безопасности.

Наибольшая сумма - 1 млн евро - будут переданы в пользу Международного комитета Красного Креста для обеспечения потребностей в области здравоохранения.

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Новости Украины, Донбасс, Нехватка еды, ОРДЛО, Юрий Гримчак.
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