Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Британия поддерживает идею Франции по созданию европейских сил реагирования
Британия поддерживает идею Франции по созданию европейских сил реагирования
Новости: В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
Новости: "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
Новости: КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
X

Черкассы засыпало градом

Черкассы засыпало градом
00:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Размер града достигал сантиметра и более, пока официальной информации о возможных пострадавших и повреждениях имущества в результате стихии не было.

Город Черкассы в воскресенье, 6 мая, буквально засыпало обильным градом.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечено, что около 19:00 воскресенья в Черкассах выпал обильный град. Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.

Иногда размер града достигал сантиметра и более. Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Град, Дождь, Погода, Черкассы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Под Одессой горел 16-этажный отель В Ровно пьяный военный угрожал взорвать гранату: жителей дома эвакуировали Кличко объяснил, с чем связано отсутствие горячей воды в Киеве

Последние новости

Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею Блок Меркель опережает социал-демократов уже наполовину Строительные "шедевры", создатели которых явно хотят нарушить вселенский порядок
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
03 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Новости сегодня
00:34 Стал известен арбитр финала Кубка Украины по футболу
00:15 Грымчак: Жители оккупированного Донбасса испытывают нехватку еды.
23:52 Викки Дуган: одна из самых сексуальных женщин 1950-х годов (Фото)
23:51 Ученые установили новую опасность пива для здоровья человека
23:33 Конгрессмен посоветовал Трампу повременить с решением по иранскому атому
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Добавить комментарий
0