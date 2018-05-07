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Черкассы засыпало градом
00:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: Размер града достигал сантиметра и более, пока официальной информации о возможных пострадавших и повреждениях имущества в результате стихии не было.
Город Черкассы в воскресенье, 6 мая, буквально засыпало обильным градом.
Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечено, что около 19:00 воскресенья в Черкассах выпал обильный град. Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.
Иногда размер града достигал сантиметра и более. Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.
Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.
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