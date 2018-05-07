На Буковине мужчина умер во время задержания за получение взятки

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки заместителем начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет при посредничестве бывшего главы органа местного самоуправления.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"4 мая 2018 года следователями военной прокуратуры Черновицкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками "К" управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет при посредничестве экс-главы органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Так, 17 тыс. долларов средств предназначались за содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения "Сапропель" на водных объектах Кельменецкого района Черновицкой области.

"Вторую часть взятки в размере 15 тыс. долларов США обнаружено и изъято во время проведения осмотра места происшествия", - отметили в прокуратуре.

Стоит отметить, что при осмотре правоохранителями места происшествия лицу-посреднику стало плохо, а потом человек умер, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Была получена взятка, был проведен осмотр места происшествия, тогда лицу-посреднику, которое была в сговоре с заместителем начальника управления, пожаловалось на плохое самочувствие. Сразу вызвали скорую помощь, которая пыталась оказать ей первую медицинскую помощь и принять реанимационные мероприятия, но, к сожалению, человек умер. Предварительная причина - ишемическая болезнь сердца", - рассказали в военной прокуратуре.

Инцидент смерти расследует Главное управление Нацполиции в Черновицкой области.

Что касается получения взятки, то проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы по задержанию чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.