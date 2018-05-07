Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Новости: В Меджлисе назвали реальную явку на "выборы" в оккупированном Крыму
В Меджлисе назвали реальную явку на "выборы" в оккупированном Крыму
Новости: "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
Новости: КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
X

На Буковине мужчина умер во время задержания за получение взятки

Изъятые деньги
04:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Новости Украины: При осмотре правоохранителями места происшествия лицу-посреднику стало плохо, а потом человек умер

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки заместителем начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет при посредничестве бывшего главы органа местного самоуправления.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"4 мая 2018 года следователями военной прокуратуры Черновицкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками "К" управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет при посредничестве экс-главы органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Так, 17 тыс. долларов средств предназначались за содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения "Сапропель" на водных объектах Кельменецкого района Черновицкой области.

"Вторую часть взятки в размере 15 тыс. долларов США обнаружено и изъято во время проведения осмотра места происшествия", - отметили в прокуратуре.

Стоит отметить, что при осмотре правоохранителями места происшествия лицу-посреднику стало плохо, а потом человек умер, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Была получена взятка, был проведен осмотр места происшествия, тогда лицу-посреднику, которое была в сговоре с заместителем начальника управления, пожаловалось на плохое самочувствие. Сразу вызвали скорую помощь, которая пыталась оказать ей первую медицинскую помощь и принять реанимационные мероприятия, но, к сожалению, человек умер. Предварительная причина - ишемическая болезнь сердца", - рассказали в военной прокуратуре.

 Инцидент смерти расследует Главное управление Нацполиции в Черновицкой области.

 Что касается получения взятки, то проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы по задержанию чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взятка, Военная прокуратура, Вымогательство, Черновицкая область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Под Киевом водитель снес столб: без света осталось целое село Под Одессой горел 16-этажный отель В Ровно пьяный военный угрожал взорвать гранату: жителей дома эвакуировали

Последние новости

Простые правила, которые помогут вам надолго сохранить молодость и красоту Свитолина оценила свои шансы выиграть турнир WTA в Мадриде Хохот до упада: домашние питомцы, хозяева которых пожалели о стрижке
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
03 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
04 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
05 Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Новости сегодня
04:45 Смешные животные без принципов, которым плевать абсолютно на все
04:17 В турецком отеле обрушился пирс: Два человека в критическом состоянии
03:47 Фотограф показал, как меняется лицо человека, когда он остается голым (Фото)
03:44 WB представила дебютный ролик Middle-earth: Shadow of War - Desolation of Mordor
03:32 Китай спустил на воду один из самых больших боевых кораблей в своей истории
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Пассажиропоток Харьковского аэропорта с начала 2018 увеличился на 20%
Пассажиропоток Харьковского аэропорта с начала 2018 увеличился на 20%
Новости: Психологи: Увлечение соцсетями негативно сказывается на женской самооценке
Психологи: Увлечение соцсетями негативно сказывается на женской самооценке
Добавить комментарий
0