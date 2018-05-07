Проект Северного объезда Львова будет сделан до конца 2018

Государственное агентство автомобильных дорог Украины разрабатывает проектную документацию Северного объезда Львова, которая должна быть завершена до конца 2018 года. Строительство объезда станет частью транснационального коридора GO Highway.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

"Начата разработка основных проектных решений Северного объезда города, который объединит международную трассу М-06/Е40 Киев–Львов-Чоп и международные дороги, следующих от Львова до границы с Польшей: М-09/Е372, М-10 и М-11/Е40", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте службы автомобильных дорог во Львовской области разработка документации для будущего строительства, согласно условиям договора, должна быть завершена до конца текущего года.

Как отмечается, проект Северного объезда Львова включает строительство новой автомобильной дороги первой категории с четырьмя полосами движения – по две полосы в каждую сторону. На дороге предусмотрено строительство 1 моста, 3 эстакад и 2 транспортных двухуровневых развязок.

Протяженность нового участка дороги составит 24 км против 45 км нынешнего южного объезда. Максимальная разрешенная скорость движения на этой дороге составит 130 км/час.

Северный объезд Львова станет частью транснационального коридора GO Highway, который соединит украинские черноморские порты Большой Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.

В Укравтодоре отметили, что благодаря Северной объездной дороге снизится нагрузка на Южную окружную дорогу Львова, уменьшится количество транзитного транспорта через Львов, станет более удобным сообщение для жителей пригородов Львова, улучшится экологическая ситуация в регионе.

"В настоящее время проектной организацией уже завершены полевые топогеодезические работы по всей протяженности участка проекта и разрабатываются основные проектные решения", - информируют в Госагентстве.

Согласно договоренности с Европейским Инвестиционным Банком, с апреля текущего года обеспечено сотрудничество проектной организации инженером-консультантом — компанией “PPM Ltd”.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал тендер на разработку проектной документации по строительству Северной объездной автомобильной дороги Львова в рамках развития транспортного коридора Балтия - Черное море "Go Highway" (Гданьск -Одесса).