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Белоруса с самоваром на украинской границе не пустили на родину

ГПСУ
10:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины через КПВВ "Выступовичи" самовар начала прошлого века.

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи" украинские правоохранители выявили в автомобиле у следовавшего на выезд гражданина Беларуси самовар начала ХХ века, который может составлять историческую и культурную ценность, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники отдела "Овруч" совместно с работниками фискальной службы при проверке автомобиля "Mercedes" белорусской регистрации, который направлялся на выезд из Украины, в багажном отделении среди личных вещей обнаружили старинный самовар. Находку, датированную 1908 годом, пытался вывезти из нашей страны 37-летний гражданин Беларуси", - говорится в обнаруженном в понедельник утром сообщении.

Правоохранители изъяли самовар, а на водителя – составили соответствующий административный протокол.

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Новости Украины, "Выступовичи", Беларусь, Госпогранслужба, ГПСУ, Украина.
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