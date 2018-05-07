Белоруса с самоваром на украинской границе не пустили на родину

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Выступовичи" украинские правоохранители выявили в автомобиле у следовавшего на выезд гражданина Беларуси самовар начала ХХ века, который может составлять историческую и культурную ценность, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники отдела "Овруч" совместно с работниками фискальной службы при проверке автомобиля "Mercedes" белорусской регистрации, который направлялся на выезд из Украины, в багажном отделении среди личных вещей обнаружили старинный самовар. Находку, датированную 1908 годом, пытался вывезти из нашей страны 37-летний гражданин Беларуси", - говорится в обнаруженном в понедельник утром сообщении.

Правоохранители изъяли самовар, а на водителя – составили соответствующий административный протокол.