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На Киевщине проводы в армию закончились убийством

Нож
12:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Петропавловской Борщаговке во время проводов знакомого в армию школьник смертельно ранил своего товарища.

Возле кафе в селе Петропавловская Борщаговка (близ Киева) 16-летний ученик во время ссоры и последующей драки нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу, сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие отмечали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

"Скорую помощь" и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему, однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть парня.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Молодой человек задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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Новости Украины, Киевская область, Нацполиция, Ножевое ранение, Петропавловская Борщаговка, Проводы в армию, Убийство.
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