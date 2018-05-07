Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая

В командовании операции Объединенных сил (ООС) готовятся к отражению вероятных провокаций со стороны боевиков на 9 мая.

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения", - сообщил начальник штаба, первый заместитель командующего ООС Валерий Залужный на брифинге в понедельник в Краматорске.

При этом он подчеркнул: "Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать".

В Украине 8 и 9 мая будут отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.