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Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая

9 мая
13:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В командовании ООС ожидают 9 мая провокации со стороны боевиков практически на всей территории Донбасса.

В командовании операции Объединенных сил (ООС) готовятся к отражению вероятных провокаций со стороны боевиков на 9 мая.

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения", - сообщил начальник штаба, первый заместитель командующего ООС Валерий Залужный на брифинге в понедельник в Краматорске.

При этом он подчеркнул: "Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать".

В Украине 8 и 9 мая будут отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Новости Украины, 9 мая, Краматорск, ООС, Провокации, Украина.
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