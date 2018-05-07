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Прогноз погоды на 8 мая: в Украине умеренно-тепло и дожди

Дождь
13:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине во вторник сохранится умеренно-теплая погода, на западе и юге возможны дожди.

В Украине во вторник, 8 мая, погоду на большей части территории страны будет определять малоактивный циклон над Черным морем и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части страны и на Прикарпатье ожидается дождь, местами гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 7-12°; днем 18-23°, в северных и восточных областях 24-29°.

В Киеве 8 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 мая самая высокая температура днем была 28,2° в 1907 году, самая низкая ночью 0,5° в 1953 году.

В Украине в среду, 9 мая, на юге и в Карпатском регионе местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17°; днем 21-27°, в Крыму около 20°.

В Киеве 9 мая без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 7 мая, в температура води в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.

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Новости Украины, Погода, Погода на 8 мая, Погода на завтра, Украина, Укргидрометцентр.
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