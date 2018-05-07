В Черновицкой области во время экскурсии девочка упала со скалы

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, инцидент произошел накануне, 6 мая.

"Девочка приехала на отдых в горы с Глыбокского района в составе туристической группы. Вместе с другими детьми и руководителем группы она поднималась на скалу, однако поскользнулась и упала с высоты вниз. В результате падения ребенок получил травмы и нуждался в медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Из-за скалистой местности "скорая помощь" не смогла добраться до места происшествия, поэтому на помощь вызвали работников горного поисково-спасательного отделения.

"Спасатели поднялись в урочище, провели иммобилизацию травмированного ребенка и на носилках транспортировали к перевалу "Немчич", где передали карете "скорой помощи", - сказали в сообщении.

Девочку доставили в Вижницкую центральную районную больницу. После обследования ребенка перевели в областную клиническую больницу Черновцов.

К оказанию помощи пострадавшей привлекалось 5 спасателей и 1 единица техники.