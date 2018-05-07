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Подрыв фугаса и огонь на поражение: в штабе рассказали подробности засады

ВСУ
15:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В штабе операции Объединенных сил рассказали подробности засады и подрыва БМП под Горловкой, в которой погиб военный ВСУ и еще двое получили ранения.

Бронегруппа, в составе которой была БМП, подорвавшаяся на вражеском фугасе на Горловском направлении, выполняла задание по поиску и ликвидации ДРГ противника в промежутках между опорными пунктами Объединенных сил.

Об этом рассказал во время брифинга в Краматорске начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Валерий Залужный.

"Причиной данного происшествия являются, безусловно, довольно значительные на сегодняшний день промежутки между опорными пунктами, которые прикрываются минными полями и огнем огневых средств. Поиск и ликвидация ДРГ противника в промежутках между опорными пунктами и были основной задачей данной бронегруппы", - сказал он, комментируя инцидент с засадой и подрывом бронированной машины.

Генерал сообщил, что бронегруппа механизированного батальона из состава Объединенных сил попала в засаду при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Новоселовка, на Горловском направлении.

"Противник установил управляемый фугас на одной из вероятных дорог передвижения нашего подразделения. После подрыва фугаса открыл огонь на поражение из засады. Только благодаря правильно принятому командиром группы решению, погиб лишь механик-водитель, у которого, к сожалению, фактически шансов выжить не было", - сказал Залужный.

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После того, как личный состав принял бой, из ближайшего опорного пункта оперативно прибыла резервная группа. По словам начальника штаба, после короткого огневого столкновения диверсионно-разведывательная группа противника отступила в сторону своих позиций. Умело подготовленным сосредоточенным огнем три боевика были уничтожены. Следы крови на месте боя свидетельствуют о наличии раненых у противника, отметил Залужный.

Как сообщалось, вследствие взрыва фугаса и деформирования БМП, к сожалению, механик-водитель погиб, ещё один военнослужащий был ранен, а непосредственно в ходе боя один военнослужащий был травмирован.

"Хотел бы заметить, что благодаря смелым и решительным действиям командира и резервной группы удалось избежать больших потерь", - добавил Залужный.

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Новости Украины, БМП, ВСУ, Донбасс, Засада, ООС.
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