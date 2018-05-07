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На Донбассе ограничили движение автотранспорта
19:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: С 6 по 11 мая в Донецкой и Луганской областях будет ограничен проезд автотранспорта в районе двенадцати населенных пунктов.

В 12-ть населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинскими частями и подразделениями, привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 года будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещения лиц в следующих районах населенных пунктов Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка”, - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ООС.
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